Mourinho é suspenso por um jogo por chutar garrafa d'água

O técnico do Manchester United, José Mourinho, não poderá comandar seu time no jogo desta quarta-feira contra o West Ham, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O treinador foi punido com uma partida de suspensão por atitude antidesportiva, além de uma multa de 18 mil libras.

No jogo anterior, Mourinho foi expulso após se revoltar com um lance em que o juíz não marcou falta em Pogba. Ele deu um soco no ar e chutou uma garrafa d'água. Esse é o segundo gancho que técnico pega desde que chegou ao Manchester, em agosto.