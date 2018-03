Mourinho fala durante 12 minutos para justificar dificuldades em seu trabalho

Após a eliminação do Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o técnico José Mourinho falou durante 12 minutos para justificar as dificuldades em seu trabalho durante a coletiva desta sexta-feira (16).

+ Passaporte de Bruno Henrique 'some' e Santos pede ajuda a Doria

+ Garotada do sub-7 do Flamengo imita Vinicius Junior em comemoração

+ Em meio a batalha judicial, Scarpa curte foto sobre eliminação do Fluminense

Alvo de críticas por boa parte da torcida, o técnico afirmou fez uma comparação do desempenho atual do United com os de temporadas anteriores. "Em sete anos, com quatro treinadores diferentes, uma vez não se classificou para Europa, em duas ficou fora na fase de grupos e na melhor foi às quartas de final. Isso é 'herança futebolística'", afirmou.

Sobre a derrota por 2 a 1 para o Sevilla, Mourinho já havia dito que o resultado "não era algo novo para o clube". Para citar exemplos e justificar o desempenho da equipe, o treinador chegou até a usar um papel com anotações feitas antes da coletiva.

Por meio de seu Twitter oficial, o Manchester United publicou um vídeo com uma parte da entrevista. "Uma mensagem apaixonada de 12 minutos para os fãs durante a sua coletiva de imprensa", escreveu.