Desde que chegou a Manchester para comandar o United, no início da última temporada, José Mourinho ainda não comprou uma casa e, segundo o jornal Daily Mail, ele não pretende ter uma residência fixa.

O periódico britânico informa que o português viveu em uma suíte de cerca de 90m², chamada Riverside Suite, no hotel cinco estrelas Lowry Hotel. Além disso, ele renovou sua estadia para o final da temporada 2017/18.

O jornal também ressalta que o preço da diária no local é de 816 libras (R$ 3,451.43). Fazendo uma conta rápida, da primeira e da última rodadas da Premier League, entre 12 de agosto de 2017 e 13 de maio de 2018, respectivamente, são 274 dias. Sendo assim, Mourinho deverá gastar cerca de 223,584 libras (R$ 945,692) em moradia. O jornal especula que, devido à estadia de longa duração, o português deverá ganhar um desconto.

O Lowry Hotel é o mesmo onde os jogadores do United dormem um dia antes de cada jogo em casa. O prédio conta com outros cinco quartos semelhantes ao de Mourinho, um em cada andar, com vista para o rio Irwell, que corta toda a cidade. No entanto, as suítes possuem decoração diferentes, feitas indivualmente pelo artista abstrato Alan Rankle.

Cada suíte possui uma cama com cabeceira de 4 metros de largura por 2,5 metros de altura pintado pelo britânico. Além disso, os espelhos estão distribuídos pelo ambiente para que a peça seja vista de vários ângulos diferentes.

Os quartos também contam com ambientes separados, como uma cozinha pequena, acompanhada de uma máquina de café expresso Illy; uma sala de estar; e uma sala de jantar. O hotel divulga que estas são as maiores suítes de toda a cidade de Manchester.

A família de Mourinho vive em Londres, onde ele trabalhou com Chelsea duas vezes, entre 2004 e 2007 e, mais recentemente, de 2013 a 2015.