Mourinho vê grana chinesa 'atrativa', mas recusa convite: 'Sou jovem demais'

O técnico José Mourinho afirmou que acompanha o movimento de jogadores e técnicos que estão ingressando no futebol chinês, mais comumente por causa dos grandes salários oferecidos pelos asiáticos. No entanto, após retomar a carreira em sua primeira temporada no Manchester United depois de um fraco desempenho no Chelsea, o treinador português afirmou ainda não ter planos de deixar o futebol europeu.

"O dinheiro da China é atrativo para qualquer um, mas gosto mais do futebol no mais alto nível", afirmou, em entrevista à Sky Sports. "Sou muito jovem e me faltam muitos anos para ir a um lugar como a China. Quero estar em um lugar mais difícil para vencer, e por isso estou no lugar correto. Eles (diretores do Manchester United) me apoiam e me fazem sentir que três anos é o tempo que vou ficar aqui", explicou Mourinho, de 53 anos.