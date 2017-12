MRNS: Rivaldo visita o Barcelona e registra foto com trio Messi, Suárez e Neymar

Ídolo do Barcelona, Rivaldo aproveitou visita para tietar as grandes estrelas do clube catalão. O ex-jogador tirou uma foto com os atacantes Messi, Suárez e Neymar e brincou aumentando o trio MSN para o quarteto "MRNS".

"Obrigado pela recepção e carinho que todos os jogadores tiveram comigo hoje. Visca Barça! MRNS", escreveu em seu Instagram.

O ex-camisa 10 voltou ao Camp Nou para se encontrar com o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, e outros dirigentes do clube para discutir a possibilidade de exercer um cargo no projeto FCB Legends - uma equipe de ex-jogadores que trabalha no desenvolvimento da expansão da marca Barcelona ao redor do mundo.

Rivaldo atuou no Barcelona entre 1997 e 2002, faturando dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei. Jogando no clube espanhol, ele também foi eleito o melhor jogador do mundo em 1999.