Mulher acusa Lucho González de tentativa de homicídio; jogador nega

O ex-volante do Atlético Paranaense Lucho González foi acusado pela esposa, Andreia, de tentativa de homicídio. De acordo com informações do portal UOL Esporte, o caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná e o jogador está obrigado a manter distância da mulher.

O argentino nega o fato e afirma, ao contrário, ter tentado salvar Andreia de uma tentativa de suicídio. Ele deverá ser ouvido pela polícia nos próximos dias.

O caso teria acontecido em Curitiba no último dia 8 de dezembro, após o que Andreia passou por exames de corpo de delito e prestou depoimento à Delegacia da Mulher.

Andreia deu um depoimento ao jornal portugês Record, no qual apresentou sua versão do caso. De acordo com ela, Lucho ameaçou jogá-la da varanda do apartamento em que mora e ainda teria chamado os dois filhos do casal para acompanhar o momento.

"Discutimos e ele tentou me matar. A partir daí ele esvaziou a casa, tirou todas as joias e valores, o dinheiro das contas, bloqueou todos os meus cartões, roubou dinheiro até das funcionárias. Ele tentou me asfixiar e cortou meus pulsos, pendurou-me na varada e chamou os meus filhos", relatou Andreia. Segundo ela, teriam sido empregadas que impediram o crime.

Baseado na Lei Maria da Penha, o jogador, que recentemente deixou o Atlético-PR, não poderá chegar a menos de 500 m da mulher, não poderá visitar os filhos por um prazo inicial de 90 dias e terá que pagar valores de pensão em atraso.