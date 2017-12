Mulher de 59 anos cobre corpo com 20 tatuagens de José Mourinho

Fazer tatuagens em homenagem ao time do coração e até mesmo dedicadas à jogadores não são tão incomuns. Mas você provavelmente nunca viu uma fã como Viv Bodycote, de 59 anos. A moradora da pequena Leicestershire, na Inglaterra, se apaixonou por José Mourinho quando ele se tornou o técnico do Chelsea, em 2004. E, desde então, ela já fez 20 tatuagens dedicadas ao atual comandante do Manchester United.

Além de diversas referências ao rosto de Mourinho, a fã também possui tatuagens do escudo de Portugal e frases como “Te amo José” e “senhora Mourinho”.