Mulher de Felipe Melo defende jogador após confusão no clássico

O volante do Palmeiras Felipe Melo discutiu com o atacante Clayson, do Corinthians, no intervalo do clássico do último domingo, 5, na Arena Corinthians. A esposa do Palmeirense, Roberta Melo saiu em defesa do jogador após a repercussão do vídeo nas redes sociais em que ele aparece arremessando um objeto no jogador corintiano.

“Conheço bem a sua vontade de jogar, não somente eu, mas muitos sabem da sua enorme dedicação a cada treino e que você faz diferença... Isso não tem sido suficiente para você estar em campo! Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e só é preciso confiar! Te amo @felipemelo #orgulhodevc #Deustemomelhorsempre #dos3’, escreveu Roberta no Instagram.

O árbitro da partida Anderson Daronco não registrou o incidente entre Felipe Melo e Clayson na súmula. Mas o jogador ainda pode ser punido. O procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) designou uma equipe para cuidar exclusivamente do que ocorreu no clássico paulista. A decisão deve ser tomada ainda nesta semana.

