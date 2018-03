Mulher de Felipe Melo tira sarro da arbitragem a favor do Corinthians; veja memes

Depois 50 minutos para superar o apagão na metade dos refletores do Pacaembu, o Santos conseguiu empatar o clássico contra o Corinthians. Mais técnico, o time alvinegro saiu na frente com Renê Júnior. Em uma das dezenas de bolas lançadas na área pelo time praiano, Diogo Vitor aproveitou sobra de bola e deixou o placar em 1 a 1.

O jogo acabou empatado, mas a torcida do Santos não ficou feliz com os erros da arbitragem. O juíz Luiz Flávio de Oliveira marcou falta quando Léo Cittadini foi derrubado dentro da área. O resultado? Um pênalti não marcado e inúmeros internautas revoltados e dispostos a fazer piadas.

Uma delas, inclusive, foi a mulher do Felipe Melo. Em um vídeo postado em sua conta do Instagram, Roberta Nagel zoa o Corinthians dizendo que seu marido estava falando que houve um roubo. "Roubo, será?", brinca com ironia. Veja o vídeo abaixo e adivinhem só de que partida ela estava falando.

Roberta, esposa de Felipe Melo, postou esse vídeo no stories do Instagram. Alguem imagina o porquê? pic.twitter.com/hydCKNDITj — Rafael Del Manto (@Rafa_midiasep) 5 de março de 2018

Antes mesmo do apito inicial, o clássico entre Santos e Corinthians deste domingo já teve um episódio lamentável. Torcedores do Santos espancaram Danilo da Silva dos Santos, torcedor do Corinthians, que acabou falecendo.