Mulher de James Rodriguez dá indireta em Zidane no Instagram: 'Deus é justo'

O colombiano James Rodriguez pode estar muito perto de deixar o campeão da Champions Real Madrid. Ele, que quase não foi aproveitado pelo treinador Zinedine Zidane ao longo da temporada, sequer ficou no banco de reservas neste sábado em Cardiff, no País de Gales, na vitória por 4 a 1 do Real sobre a Juventus.

A jogadora de vôlei Daniela Ospina, irmã de David Ospina, goleiro do Arsenal, esposa de James, postou no Instagram uma mensagem enigmática durante a final da Champions League.

"Deus é justo e fará justiça em sua vida. Ele se encarregará de te ajudar e transformar as situações injustas que você viveu. Não se entregue ao desanimo porque tem como Deus o Juiz do universo", diz a inscrição na imagem.

Segundo portais europeus, a imagem pode significar, além do recado ao treinador do Real, a despedida do colombiano da equipe. James e Zidane vêm vivendo conflitos desde que o colombiano reclamou publicamente de uma substituição, em abril.

O jornal português Record também publicou aqui um vídeo de James Rodriguez, cabisbaixo, após a conquista em Cardiff.