Mulher de Marquinhos vai lançar single e diz que sonha em cantar com Beyoncé

Carol Cabrino, mulher do jogador Marquinhos, do PSG, divulga sua parceria com o astro franco-português Lucenzo, para lançar um single. Morando em Paris, ela investe no seu sonho de ser cantora e promete fazer um lançamento inesquecível.

Com a letra em português e o ritmo de reggaeton, estilo com raízes latina e caribenha, Carol fala sobre o processo de produção, em entrevista ao portal Uol: "Me levaram até o produtor, tivemos inúmeras conversas. E havia uma música que estava pronta. Ele falou: 'vamos colocar a sua voz para ver como fica'. Já tinha uma parte cantada por ele, eu compus a letra das partes que eu canto e deu super certo. Ele adorou. Foi uma mistura legal do português brasileiro e o português de Portugal. Mas ainda vai ser uma surpresa".

Apesar da instabilidade com a rotina intensa do jogador, Carol sonha alto e diz que gostaria de abrir um show de Beyoncé. Mas, independente da carreira, ela deixa claro a sua felicidade em priorizar a família. "O mais complicado é saber que fora do país eu tenho que recomeçar do zero. Eu vim para cá e primeiro eu tinha que aprender francês. Aí eu fui procurar um produtor, aos poucos fui achando, fui me colocando. Mas se o Marquinhos sair daqui eu me adapto de novo. Foi uma escolha que eu fiz, fui em busca do meu amor, da família e vai ser desse jeito".

