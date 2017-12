Mulher de Muralha, goleiro do Flamengo, presta queixa contra sites pornôs

A mulher do goleiro Muralha, do Flamengo, Tayrine Seifert, compareceu à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) no Rio de Janeiro para prestar uma queixa contra sites pornográficos que estariam divulgando um vídeo, supostamente seu, com cenas de cunho sexual. As informações são do UOL.

Segundo Tayrine registrou em um boletim de ocorrência, haveria um vídeo íntimo, circulando no Whatsapp e em páginas da internet, onde ela supostamente aparece - mas representantes da modelo garante que não é ela. A semelhança, porém, foi utilizada pelas páginas da internet para fazer referências à modelo e também ao goleiro. No WhatsApp, a mensagem frequentemente aparece junto com críticas ao desempenho de Muralha no gol do Flamengo, com uma imagem dos dois juntos.

Segundo a reportagem, os advogados que representam Tayrine apresentaram a queixa na DRCI para identificar e encontrar o responsável pela montagem, para que a pessoa possa ser processada, pelos crimes de difamação e danos à honra. Eles também pedem que, identificados os sites que publicaram o vídeo, que ele seja retirado do ar pelas páginas em até 24 horas, sob pena de multa.

A principal alegação da defesa para provar que não é Tayrine no vídeo é uma tatuagem que a modelo possui no braço. De acordo com um dos advogados da mulher de , ainda é possível perceber nas imagens que o rosto da pessoa que aparece no vídeo é diferente.