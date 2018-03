Mulher se machuca em show no Allianz e cobra mais de 16 mil reais de indenização

Depois do caso em que três torcedores entraram na justiça por terem se molhado durante um jogo agora foi a vez de uma mulher abrir processo contra o Allianz Parque. Ela diz ter se machucado no show da banda Bon Jovi, que aconteceu no estádio no dia 23 de setembro do ano passado.

A autora do processo cobra R$ 16,7 mil de indenização pelo acidente ocorrido e consequências provocadas pela lesão. De acordo com ela o acesso à pista do Allianz Parque apresentava desnível, o que teria causado a pisada em falso.

Além disso a mulher sustenta também o problema com os custos dos medicamentos e o atendimento inadequado na saída da apresentação, por não ter tido ajuda para se locomover até a rua.

No entanto ela informar que foi atendida no ambulátório e que a organização providenciou um espaço na área reservada para cadeirantes para que ela e sua amiga pudessem assistir ao show.