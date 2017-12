Mulheres poderão entrar em estádios e arenas esportivas na Arábia Saudita

As mulheres poderão entrar nos estádios e outras arenas esportivas da Arábia Saudita a partir do próximo ano. Inicialmente, porém, a permissão ficará restrita às cidades de Ryad, Jeddah e Dammam, as três principais do país.

A medida foi anunciada pela Autoridade Geral de Esportes que, por meio de um comunicado, informou que os locais estão sendo adaptados para poder acomodar famílias. Banheiros femininos, separados nos locais onde ficam os homens, estão sendo construídos. Mas também será colocado sistema de monitoramento nas arenas.

A Arábia Saudita é um dos países com maiores restrições às mulheres. Mas o príncipe Mohammed bin Salman, um jovem de 32 anos, trabalha para relaxar as proibições. Foi por iniciativa dele também que as mulheres terão permissão para dirigir automóveis a partir de junho do ano que vem.