Multicampeão como jogador, Luizão agora é comentarista da ESPN

A ESPN continua com sua metodologia de contratar ex-jogadores de sucesso para fazer parte de seu time de comentaristas. Nesta quarta-feira, a emissora anunciou o ex-atacante Luizão, ídolo de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, além de ser campeão do mundo pela seleção brasileira, como novo funcionário da empresa. Sua estreia acontece já no próximo domingo, no Resenha ESPN.

“Um dos raros artilheiros que agradam todas as torcidas, Luizão já esteve como convidado em nossos programas e é mais um nome que chega para estar entre amigos e contribuir com toda a experiência de uma carreira extremamente vencedora”, destaca João Palomino, Vice-Presidente de Jornalismo e Produção da emissora. Na ESPN, Luizão reencontrará alguns ex-companheiros de sua carreira, como Amoroso e Djalminha, com quem fez sucesso com a camisa no Guarani.

Outros ex-atletas que fazem parte do time de comentaristas da ESPN são Alex, Fábio Luciano, Raí, Sorín, Zé Elias e Zetti.