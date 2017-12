Multidão presta homenagem em frente à casa de jogador com dano cerebral

Abdelhak Nouri, jogador de 20 anos do Ajax, teve um mal súbito e desmaiou em campo durante amistoso, no último sábado, e acabou tendo um "dano cerebral irreversível" constatado na última quinta-feira. O irmão do jovem atleta, Abderrahim Nouri, revelou que caso um dia ele saia do coma, ficará praticamente em estado vegetativo.

Após a triste notícia, milhares de torcedores do Ajax prestaram homenagem a Abdelhak Nouri no último sábado e protagonizaram uma imagem que vai ficar para sempre na memória. A multidão se instalou em frente ao lugar onde o jogador mora com a família. O carro dos pais do jovem foi cercado pelos torcedores e ambos não contiveram as lágrimas diante da cena. Nos últimos dias, flores têm sido depositadas nos arredores da residência da família de origem marroquina, no subúrbio de Amsterdã.