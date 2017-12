Mumm-Ra ou Duende Verde? Camisa de Camarões divide opiniões na web

A seleção de Camarões não tem mais chance de se classificar para a Copa do Mundo da Rússia. Mas a Puma, que completou 20 anos de parceria com os africanos, decidiu lançar na sexta-feira, 3, um novo uniforme. A camisa faz uma releitura do famoso desenho do "Leão Indomável" na frente e dividiu opiniões na web.

Muitos elogiaram, mas também não faltaram brincadeiras. O “leão robotizado” foi comparado com Mumm-Ra, vilão do desenho 'ThunderCats', e Duende Verde, um dos inimigos mais conhecidos do Homem-Aranha. Teve até que conseguiu ver uma relação com os robôs dos 'Transformers'.

E esse desenho do Mumm-Ra na camisa de Camarões?! pic.twitter.com/vpoEXLJMvm — Dryzinho (@Dryzinho_praero) 4 de novembro de 2017

homenagem aos transformers? — murilotov (@murilo_zibetti) 3 de novembro de 2017

No vídeo de lançamento, evocaram ninguém menos que Roger Milla, um dos maiores jogadores da história de Camarões e herói nacional na Copa do Mundo de 1990. O ex-jogador aparece, enquanto uma série de atletas do atual elenco imitam sua clássica comemoração e dançam na bandeira de escanteio. A estreia do novo uniforme só deve acontecer em 2018.