Mundo pequeno: Neymar chega ao PSG no dia do aniversário de B. Marquezine

Ah, como o mundo é pequeno e recheado de coincidências. Nesta sexta-feira, 4 de agosto, Neymar foi apresentado no Paris Saint-Germain como o jogador mais caro da história do futebol mundial, em uma transferência de 222 milhões de euros (R$ 820,95 milhões). Curiosamente, nesta mesma data, sua ex-namorada, Bruna Marquezine, faz aniversário e completa 22 anos.

Segundo o jornal Extra, a atriz irá celebrar o aniversário na boate Hippopotamus, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao periódico, o empresário Ricardo Amaral, dono da casa noturna, revelou que “serão 250 convidados e a festa irá até as 6h. Terá mesa de doces e um bolo enorme, além de fotos e vídeos dela nos telões de LED”.

Neymar, por sua vez, deverá começar uma rápida preparação para atuar nesta sábado, 5, na estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, contra o Amiens, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Never ending love ❤️ Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jun 12, 2017 às 9:54 PDT

O casal se conheceu no Carnaval de 2013 e passou por diversas idas e vindas. O primeiro término aconteceu quase um ano depois, em fevereiro de 2014. No entanto, em maio, os dois foram vistos juntos em um evento da Rede Globo e confiram o retorno.

A volta, no entanto, durou pouco. Em agosto do mesmo ano, após férias em Ibiza, no mês anterior, Bruna retornou ao Brasil e confirmou o segundo rompimento com o jogador. "Brumar" ficariam separados por quase dois anos e voltariam a ser vistos novamente apenas depois da Olimpíada do Rio de Janeiro, em agosto de 2016.

O segundo retorno também não durou muito tempo e, em junho deste ano, foi confirmado o término definitivo, como publicado pelo Emais.