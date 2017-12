Mural com ídolos do Santos será renovado para 105 anos do clube

Para comemorar o centenário do Santos, Paulo Consentino, artista e torcedor fanático do Peixe, pintou um mural artístico de mais de 1 quilômetro de extensão, nas paredes externas do Centro de Treinamento Rei Pelé. Mas cinco anos depois, o mural sofreu ações do tempo e de vandalismo. Por isso, o artista lançou uma campanha de financiamento coletivo para fazer uma nova arte nos muros do CT, com diferentes formas artísticas e novos personagens. A meta é arrecadar R$ 60 mil para compra de equipamentos, material de pintura, formação da equipe que irá realizar o trabalho, entre outros gastos.

O projeto "100 anos de futebol arte" foi realizado durante a campanha vitoriosa do tricampeonato da Libertadores e foi finalizado no Centenário do Alvinegro da Vila Belmiro, no dia 12 de abril de 2012. Mais de 500 pessoas se envolveram com projeto, que levou um ano para ser concluído. Mais de 200 imagens de jogadores foram pintadas, desde um dos fundadores do Clube, Urbano Caldeira, passando pela Era Pelé até chegar a geração Neymar. E o que era um muro cinza, virou grande obra de arte à céu aberto, para todos ´reverenciarem' o berço de craques, o Centro de Treinamento do Santos Futebol Clube (CT Rei Pelé).