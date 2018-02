Muralha terá a companhia de mais 31 brasileiros na segunda divisão japonesa

O goleiro Alex Muralha finalmente deve ter tranquilidade para seguir com a carreira. Depois de viver sua pior fase profissional defendendo o Flamengo com seguidas falhas debaixo das traves, o atleta saiu pela porta dos fundos do clube rubro-negro e não deixou saudades. Talvez até por isso, decidiu seguir carreira bem longe do Brasil.

Convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira em 2016, o goleiro era visto como um dos nomes estudados para a meta na Copa do Mundo da Rússia pela sua passagem no Figueirense, encerrada no ano anterior. Contratado pelo Flamengo, no entanto, ele não conseguiu repetir as boas atuações e, com falhas graves principalmente em jogos importantes, foi perseguido pela torcida rubro-negra, que pediu a sua saída até o final do ano passado.

Relegado à reserva, Muralha, então, se viu sem clima para prosseguir no Flamengo. E decidiu ir para o futebol japonês, assinando contrato com o modesto Albirex Niigata, da J2 League, a segunda divisão local.

Se deixou os holofotes para ter mais tranquilidade na sua sequência dentro do futebol, ele pode se sentir "em casa" na J2 League. O campeonato conta com um total de 32 atletas brasileiros, dentre eles o atacante Thalles, que já foi seu rival no Vasco e é seu companheiro de equipe em Niigata. Túlio de Melo, ex-Chapecoense, e Dinei, ex-Palmeiras e Vitória, são outros a atuar no futebol nipônico, como mostra o UOL.

Alex Roberto Santana Rafael, o Muralha, tem 29 anos e começou a carreira no Olé Brasil, clube de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele está em sua segunda experiência fora do Brasil - teve uma curta passagem pelo Shonan Bellmare, também do Japão, em 2013.