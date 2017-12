Muricy Ramalho estreia como comentarista do SporTV no Brasil x Argentina

Após conquistar vários títulos por São Paulo, Internacional, Santos, Fluminense, Flamengo e Palmeiras, Muricy Ramalho está de volta ao futebol. Mas ele não é mais treinador, e sim comentarista, contratado pelo canal pago SporTV.

E o técnico mais mal humorado do Brasil será no clássico entre Brasil e Argentina, nesta quarta-feira, no Mineirão. Muricy ainda viajará com a equipe do canal a Lima, no Peru, onde participará do Bem, Amigos!, e dará seus pitacos também na partida contra a seleção local, dia 16.

Treinador de futebol desde 1993, Muricy Ramalho possui três Campeonatos Paulistas (2004, 11 e 12), quatro Campeonatos Brasileiros (2006, 07, 08 e 10), uma Copa Libertadores (2011). Além disso, foi eleito pela CBF melhor técnico do Brasileirão cinco vezes (2005, 06, 07, 08 e 10).