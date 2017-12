Muricy Ramalho se coloca à disposição para ajudar a Chapecoense 

Após a tragédia aérea que vitimou boa parte da delegação da Chapecoense no início da semana passada, o clube precisa pensar na temporada de 2017. Uma tarefa árdua para o presidente Ivan Tozzo na reconstrução da equipe, mas que pode contar com uma importante ajuda de Muricy Ramalho.

O ex-técnico, que hoje ocupa a função de comentarista do canal SporTV, ofereceu ajuda para o time catarinense. "É claro que a maior preocupação agora é com as famílias dos jogadores, mas eu queria estar à disposição, se a Chapecoense achar necessário, de consulta para falar de técnicos, jogadores e isso seria um prazer enorme. É a única maneira que eu posso ajudar a Chapecoense," diz Muricy, durante o programa Bem, Amigos!, apresentado na segunda-feira.