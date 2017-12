Musa da Copa de 2010 aposenta fotos sensuais e vira 'recatada e do lar'

Nada mais de fotos sensuais, decotes ousados ou ensaios nus para revistas e sites. Larissa Riquelme, a paraguaia que ganhou fama mundial na Copa de 2010 na África do Sul, ao desfilar pelas arquibancadas incentivando a sua seleção com o celular entre os seios, e depois disso tirou a roupa para sites, revistas e programas de TV, virou 'recatada e do lar'.

Hoje em dia, Larissa, de 32 anos, mora no México com o jogador paraguaio naturalizado argentino Jonathan Fabbro, que defende as cores do Chiappas, e há mais de um ano não posta mais fotos sensuais em seu Instagram (que tem 424,7 mil seguidores), segundo informações do UOL Esporte. Apenas algumas campanhas publicitárias e fotos de sobrinhos aparecem, em um clima de família, nos últimos tempos, entre as postagens da modelo.

Longe dos holofotes, Larissa aparece faz participações esporádicas na TV, atualmente, apenas para falar de futebol e, eventualmente, de sua relação com Fabbro. Ela chegou a engravidar do jogador, mas perdeu o bebê algumas semanas após descobrir a gestação.

Por causa do marido, no entanto, Larissa teve uma "recaída" no mês passado. A um canal mexicano, ela prometeu fazer um strip-tease caso o clube dele chegue à final do Campeonato Mexicano. Mas isso está muito longe de acontecer, posto que o Chiappas amarga a última colocação no primeiro turno do torneio.

Confira abaixo uma imagem postada por Larissa em seu Instagram oficial: