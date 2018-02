Museu do Futebol vai sediar torneios profissional e amador de futebol de mesa

O Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, realiza mais uma edição do seu já tradicional Torneio de Futebol de Botão, no dia 25 de fevereiro, domingo, das 10h às 17h30, na área externa do museu – na fachada do Estádio do Pacaembu.

O 9º Torneio contará com as categorias infantil, adulto e profissional e 32 vagas para cada uma. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste site, até às 18h de sábado, dia 24. Na data, se comemora o Dia do Bonotista.

As homenagens aos botonistas e ao esporte não param por aí. Antes da competição, os atletas que se inscreveram e também todos aqueles que vierem visitar o museu, poderão praticar futebol de botão em oficinas com a presença de um profissional especializado, um monitor da Federação de Futebol de Mesa.

As oficinas, gratuitas, seguem até sábado, de 10h a 17h.

Serviço

25/02 - Domingo

9º Torneio de Futebol de Botão

Local: Área externa do Museu do Futebol

Horário: 10h às 17h30

Atividade comemorativa ao Dia do Botonista (14/02), que é o jogador de futebol de botão ou futebol de mesa. O torneio contará com três categorias:

- Infantil (até 16 anos) – 32 vagas

- Adulto – (a partir de 17 anos) -32 vagas

- Profissional – 32 vagas

MUSEU DO FUTEBOL

museudofutebol.org.br/visite/agenda/

Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP

Funcionamento: Terça a sexta-feira: 9h às 16h (permanência até às 17h) | Sábados, domingos e feriados: 10h às 17h (permanência até às 18h).

Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.