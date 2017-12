Museu do Futebol celebra 9 anos com atividades e entrada grátis

Inaugurado em 29 de setembro de 2008, o Museu do Futebol, na capital paulista, vai comemorar nove anos oferecendo entrada gratuita e atividades especiais - entre elas uma caça ao tesouro em meio à exposição e tambám visitas educativas contando a história do Museu. As programações acontecem neste final de semana, 30 de setembro e 01 de outubro.

As visitas educativas, com duração de uma hora e meia, terão o tema "O Museu do Futebol e sua história" e abordarão as curiosidades do museu desde a sua construção. O grupo para as visitas será formado na Sala Grande Área, a primeira sala expositiva, e as saídas ocorrerão às 11h, nos dois dias.

A caça ao tesouro envolvendo as salas do museu completa a programação de aniversário. Munido de mapas com dicas, o público terá de encontrar as pistas, todas elas relacionadas ao número 9, e descobrir o tesouro ao final do percurso. Os visitantes receberão o mapa já na entrada do museu, das mãos de um ilustre personagem da história do futebol no Brasil. No sábado, começa às 14h e, no domingo, às 11h.

O MUSEU

Localizado dentro do Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol já foi prestigiado por 3 milhões de pessoas, sendo um dos museus mais visitados do país. Com 15 salas, sua exposição conta, com emoção, diversão e muita interatividade, como esse esporte de origem britânica passou a ser uma das mais reconhecidas manifestações culturais do nosso País.

Com funcionamento regular de terça a domingo e entrada gratuita todos os sábados, o museu promove atividades educativas aos finais de semana e realiza diversificada programação cultural. A agenda completa de atividades está sempre atualizada e disponível no site oficial do museu.

MUSEU DO FUTEBOL

Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP

Funcionamento:

Terça a sexta-feira: 9h00 às 16h00 (permanência até às 17h00)

Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 17h00 (permanência até às 18h00).

Ingressos: R$ 10,00 | Meia-entrada: R$ 5,00 | Entrada gratuita aos sábados.