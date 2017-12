Música para Suárez no Liverpool será de G. Jesus no City: 'Eu não me canso'

Gabriel Jesus chega para a sua estreia na Champions League contra o Feyenoord, na próxima quarta-feira, 13, com status de titular absoluto de Pep Guardiola e ótimos números. Em 15 apresentações, o atacante marcou 10 gols e ainda está invicto com os cityzens – 11 vitórias e quatro empates. Com esse ótimo desempenho, o brasileiro conquista cada vez mais os torcedores, que decidiram homenageá-lo com uma música, a segunda desde que chegou ao clube.

De acordo com o UOL Esporte, o atacante irá ganhar uma nova canção do 1894 Group, semelhante a uma torcida organizada do City. O atacante passará a ser homenageado com uma paródia de "Just Can't Get Enough", lançada em 1981 pela banda inglesa Depeche Mode.

"Quando vejo você, Gabriel Jesus. Você me enlouquece. Eu não me canso. Eu não me canso. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus!", diz a música criada pelos torcedores.

Essa mesma canção já serviu de inspiração para a torcida do Liverpool homenagear Luis Suárez, que defendeu o clube por três temporadas e meia, entre 2011 e 2014, antes de se transferir para o Barcelona. "O nome dele é Luis Suárez. Ele vesta a famosa camisa vermelha. Eu não me canso. Eu não me canso. Quando marca de voleio ou quando marca de cabeça. Eu não me canso. Eu não me canso. Ele marca um gol e a Kop vai à loucura. E eu realmente não me canso", diz a música.

O termo Kop é uma abreviação de kopite, usado para nomear os torcedores do Liverpool e que também batizou a arquibancada atrás de um dos gols de Anfield Road, chamada de "The Kop".

Logo que chegou ao clube inglês, o Gabriel Jesus já ganhou uma canto que aproveitava para provocar um dos maiores ídolos do rival Manchester United. "Nós temos Jesus. Gabriel Jesus. Acho que você não entendeu. Ele é o número 33. Ele é melhor que Rooney. Nós temos Gabriel Jesus!"