Na 1ª derrota de Tite na seleção, internet repercute transmissão 'alternativa'

Jogando na Austrália, a seleção brasileira sofreu sua primeira derrota sob o comando de Tite. Na manhã desta sexta-feira, o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina, com gol de Gabriel Mercado, no final do primeiro tempo.

Apesar da derrota em um dos maiores (se não maior) clássico internacional do mundo, o grande tema de comentário nas redes sociais foi a transmissão "alternativa" adotada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sem acordo com a Rede Globo, a partida foi ao ar pela TV Brasil, TV Cultura, Facebook e outros portais, como o UOL, com narração de Nilvado Prieto e comentários de Pelé e Denílson.

Enquanto alguns nem sabiam da existência desse jogo, outros agradeceram que não ouviram a voz de Galvão Bueno.

Imagens ao vivo de Brasil x Argentina pela TV BRASIL. pic.twitter.com/deYzDBEgyj — Edson (@EdsonTetra) 9 de junho de 2017

puts esqueci que tinha brasil x argentina hoje cedo — Matheus, ué (@mahatmatheus) 9 de junho de 2017

Um Brasil x Argentina e a coisa mais emocionante para a torcida foi a defesa que um segurança fez de UM AVIÃO DE PAPEL. — Pietro (@piumatti) 9 de junho de 2017

cordei cedão e ta passando brasil x argentina, achei logo q era vt ou sub20 — fellipe (@fellipediass) 9 de junho de 2017

Tá uma confusão essa transmissão. Todo mundo fala junto hahahaha Brasil x Argentina — paulo junior (@pauulojunior) 9 de junho de 2017

Que canal tá passando o jogo do Brasil x Argentina na australia?? — Victor Araujo (@VictorCitou) 9 de junho de 2017

Brasil X Argentina na tv cultura !! Vivi pra ver isso ... — tecomedina (@tecomedina) 9 de junho de 2017

Jogo Brasil x Argentina, pela manhã, e sem transmissão da Globo? Nunca na história desse país, hein?! — Senhorita_i (@Senhorita_i) 9 de junho de 2017

Assistir Brasil X Argentina sem o mala e crítico incondicional do Galvão Bueno ao tem preço obrigado @CBF_Futebol ! pic.twitter.com/l4yxkVhATY — Nunes Mendes (@nunes192) 9 de junho de 2017

botaram um brasil x argentina 8h da manha p passar na tv cultura, esses caras tao malucos — Lucas Carvalho (@lucas_ncarvalho) 9 de junho de 2017

Tá um Pouco difícil acompanhar "Brasil x Argentina" a essa hora da manhã sem lembrar da copa do Japão. Eita horário cruel.. pic.twitter.com/DIH8CnNjYf — Jovem Senhora (@malupaesbarreto) 9 de junho de 2017

Um Brasil x Argentina com o PELÉ comentando, e tem gente que põe no jornal — Yuri Melati (@yurimelati_) 9 de junho de 2017

Brasil x Argentina sem Galvão narrando n tem graça — Romário Gomes (@crvg_gn) 9 de junho de 2017

Nivaldo Prieto narrando Brasil x Argentina, voltei no tempo do FIFA 99 pic.twitter.com/yxKzTdzSYg — Sampahio Damaceno (@sdamaceno) 9 de junho de 2017