Na 3ª divisão argentina, cachorro invade campo e faz falta criminosa

Ah, o futebol sul-americano e suas peculiaridades... No segundo da partida entre Central Córdoba e Sportivo de Las Parejas, válida pela Federal A, um cachorro invadiu o campo. Até aí, nada de "anormal", apenas mais um episódio dessa grande tradição do continente.

No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a falta que o cão cometeu em Marcos Sánchez, jogador do Central. Com a bola dominada perto do meio-campo, ele foi surpreendido pelo animal, que aplicou um carrinho criminoso por trás e lhe roubou a bola.

Jogando em casa, o Central venceu a partida por 1 a 0.

