Na Argentina, torcedoras saem no tapa por causa de jogador de futebol; assista

Duas namoradas de um jogador de futebol protagonizaram uma briga na Argentina que fez até um jogo amador ser interrompido, por causa da confusão.

Na partida entre San Miguel e Deportivo Itatí, válida pela Liga Piranense de Formosa, as duas torcedoras saíram 'no tapa' ao se encontrarem nas arquibancadas, por causa de um atleta que estava em campo.

Segundo as informações divulgadas pela imprensa local, o jogador, que não teve a identidade revelada, teria um relacionamento com ambas as mulheres, que foram apoiá-lo na partida.

A confusão acabou se generalizando e o jogo teve que ser interrompido, até que a polícia conseguisse separar as brigonas.

Toda a encrenca foi filmada por um dos torcedores e mostra a perplexidade dos atletas em campo. As imagens caíram no YouTube. Confira: