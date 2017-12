Na arquibancada, torcedor rouba bola em jogo do Campeonato Escocês

Um torcedor do Rangers FC aproveitou um chutão para a arquibancada, pegou a bola e saiu correndo na partida contra o Aberdeen, válida pelo Campeonato Escocês, nesta quarta-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow, Escócia.

A cena foi flagrada pelas câmeras de TV e o torcedor, não identificado, quase foi segurado por outro homem que via o jogo, mas conseguiu escapar.

O roubo fez com que o goleiro do Rangers levasse cerca de um minuto até que outra bola fosse encontrada, para dar sequência à partida. O Aberdeen acabou vencendo na casa do adversário, por 2 a 1.

Confira o vídeo da "escapada":