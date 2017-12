Na Bélgica, torcida joga bichos de pelúcia no gramado para doação no Natal

Em prol do Natal das crianças pobres, a torcida do Charleroi, equipe da primeira divisão do Campeonato Belga, deu um verdadeiro show na última sexta-feira, antes da partida contra o Oostende.

Após uma ação combinada pela internet, a torcida atirou centenas de bichinhos de pelúcia no gramado do Stade du Pays, em Bruxelas, em meio a muitos aplausos. Posteriormente, as pelúcias foram recolhidos e encaminhados para doações.

O gesto viralizou nas redes sociais e nos portais europeus, e chamou a atenção a quantidade de brinquedos recolhidos antes do jogo, que terminou empatado em 1 a 1.

Foi uma verdadeira "chuva" de bichos de pelúcia. Assista: