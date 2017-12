Na boa fase de Jesus, City lança tour temático do Brasil em estádio

Com o impacto do ótimo início de Gabriel Jesus, o Manchester City promoverá por tempo limitado um espaço temático em homenagem aos jogadores brasileiros que já passaram pelo clube durante o tour pelo Etihad Stadium. Além dos três atletas do elenco atual, Fernando, Fernandinho e Gabriel Jesus, também serão lembrados no evento Elano e Robinho.

No espaço comemorativo no estádio, com itens históricos dos jogadores nascidos no Brasil, também acontecerá uma competição que premiará o vencedor com uma camiseta de Gabriel Jesus autografada. A exposição especial sobre os brasileiros ficará disponível no Etihad Stadium entre 18 e 26 de fevereiro, com entradas entre 11 e 17 libras. (entre R$ 42,89 e R$ 66,29).