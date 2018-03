Na cadeira de rodas, Neymar beija Marquezine um dia antes da cirurgia

Neymar parece estar curtindo a companhia da namorada Bruna Marquezine antes de fazer uma cirurgia no próximo sábado, dia 3. O jogador publicou uma foto no Instagram beijando a atriz em sua cadeira de roda. "Levando a gata para dar uma volta no meu novo possante", escreveu o jogador.

O camisa 10 será operado para a colocação de um pino no quinto metatarso do pé direito. Ao contrário do que se sabia, a lesão foi uma fratura e não só uma fissura. Portanto o tempo de recuperação aumentou, mas ainda possibilitaria que o jogador voltasse aos campos até o finzinho de maio, quase 20 dias antes da Copa do Mundo.

O procedimento vai ser feito por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. O hospital inclusive já reservou uma ala para o atacante e seus acompanhantes, que devem ser pouco mais de 10 pessoas.

O atacante se machucou durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre Olympique de Marselha. Na madrugada desta sexta-feira Neymar já havia publicado uma foto segurando a mão de Bruna. Confira abaixo a publicação: