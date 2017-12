Na China, jogadores recebem R$ 13 milhões cada por acesso à segunda divisão

O futebol chinês se transformou em um dos mercados mais atrativos para jogadores e treinadores, financeiramente falando, nos últimos anos. Tanto que até um acesso da terceira para a segunda divisão rendeu a cada um dos jogadores do Meixian Techand nada menos do que R$ 13 milhões. O caso foi destaque no portal do jornal The Sun.

+ Dez possíveis motivos para Neymar ter se arrependido de ir para o PSG

+ Neto perde a linha com má fase do Corinthians e critica atletas e Fábio Carille

Alguns atletas não resistiram ao prêmio gordo e postaram na internet imagens com pilhas e pilhas de dinheiro, 'à lá' Floyd Mayweather, o boxeador norte-americano que gosta de postar fotos nadando em dólares, tanto que tem o apelido de 'Money'.

+ Torcedor do Boca tenta passar para setor mais caro e fica preso em buraco

+ Após choque, argentino leva 10 pontos no pênis; assista ao lance

Pela campanha na China League Two (equivalente local à terceira divisão), cada atleta ganhou o equivalente a 3 milhões de libras, após a vitória por 1 a 0 sobre o Shenzhen Ledman.