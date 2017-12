Na fila por ingresso, torcedor da Ponte paga para outro trabalhar em seu lugar

As entradas para a primeira partida entre Ponte Preta e Corinthians pela final do Paulistão já estão esgotadas - mas na busca desesperada por ingressos, valeu até acampar em frente do Moisés Lucarelli.

As bilheterias só reabrirão nesta sexta caso um levantamento do clube determine que ainda existe espaço em algum setor do "Majestoso", que estará lotado no domingo, no jogo contra o Timão, após feita a contagem que vai mostrar se foram vendidas todas as entradas para sócios-torcedores.

Um flagrante feito pela emissora EPTV entre quem levou barracas e passou a noite dormindo na fila para garantir um lugar descobriu até mesmo um torcedor, o chapeiro Edson Santos, que para não perder a posição privilegiada pagou alguém para trabalhar no seu lugar, nesta semana.

"Pela Ponte Preta vale fazer de tudo. Vamos ser recompensados depois. Até paguei para uma pessoa trabalhar para mim", disse.

Muitos grupos passaram o tempo jogando baralho, fazendo churrasco e tomando cerveja.