Na FOX Sports, PVC bate-boca com Edmundo por novo técnico do Vasco

O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e Edmundo, tiveram uma forte discussão nesta segunda-feira, durante o programa "Expediente Futebol", do canal FOX Sports. O assunto do bate-boca foi a contratação de Milton Mendes como novo treinador do Vasco. No entanto, ao final da conversa, ambos descobriram que defendiam o mesmo lado, mas de formas diferentes: de que nenhum técnico pode dar jeito no clube devido às pressões internas. O principal ponto de divergência entre os dois foi a qualidade do elenco.

Confira a seguir a transcrição da conversa, como citada pelo UOL Esporte:

PVC: "O Milton Mendes ou o Vanderlei (Luxemburgo), com o Vasco do jeito que está, dá no mesmo."

Edmundo: "Pelo amor de Deus, PVC. O Vasco como está, como, em que sentido?"

PVC: "No sentido todo, o que o Vasco faz hoje."

Edmundo: "Tinha que vir um treinador que pegasse e escolhesse o elenco e trabalhasse esse elenco para o futuro. Agora, se vai um treinador lá - e não estou nem falando do Milton Mendes, mas do Cristóvão, que estava lá -, chega a diretoria impõe esses jogadores e você tem que trabalhar com eles."

PVC: "Quais jogadores foram expostos? O Gilberto é jogador para jogar no Vasco? O Luan? Rodrigo?"

Edmundo: "Escudero é jogador para jogar no Vasco?"

PVC: "O Escudero pode jogar no Vasco."

Edmundo: "Ah, pelo amor de Deus. 'Tá' bom, obrigado, PVC. 'Tá' bom, obrigado."

PVC: "Para compor o elenco."

Edmundo: "Para compor o elenco eu também posso com 45, 46 anos."

PVC: "Vamos lá: você está na história do Vasco, compôs elenco em 2008 e também não ajudou, foi ruim."

Edmundo: "'Tá' certo."

PVC: "É verdade."

Edmundo: "'Tá' certo, PVC."

PVC: "Se colocar o Vanderlei (Luxemburgo), ele vai colecionar mais um fracasso. A chance de fracasso é enorme. Você foi para o Vasco em 2008 e não adiantou, porque o Vasco 'tava'..."

Edmundo: "Você está errado, completamente enganado. Você que é bom com os números, não 'tá' falando coisa com coisa. Eu fui artilheiro do time no campeonato. Se a defesa tomou mais gols do que o ataque fez. 'Tá' falando besteira."

PVC: "Mas o time (de 2008) não resolveu, caiu."

Edmundo: "E a culpa é minha porque caiu?"

PVC: "Não estou falando que a culpa é sua, como não seria do Vanderlei."

Edmundo: "Mas o Vanderlei é melhor ou pior que o Milton Mendes?"

PVC: "Foi o maior técnico do futebol brasileiro."

Edmundo: "Você pode responder a minha pergunta? Quem é melhor treinador, Vanderlei ou Milton Mendes?"

PVC: "No Vasco de hoje, é zero a zero. Na história, Vanderlei."

Edmundo: "Se o Vanderlei vai colecionar fracasso, o Milton Mendes está fadado ao fracasso?"

PVC: "Do jeito que está, os dois."

Edmundo: "Você está falando a mesma coisa que eu. A estrutura é que está errada, independentemente do treinador. Só que precisava de alguém com personalidade e espero que o Milton Mendes tenha para colocar em campo quem ele de fato queira, não quem está sendo imposto."

PVC: "Você está dizendo que o fato de ter um empresário que trabalha junto com o Eurico é o que está atrapalhando o Vasco?"

Edmundo: "Não, necessariamente."