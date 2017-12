Na Inglaterra, jogo chega aos 40 segundos empatado em 1 a 1; assista

Será mesmo o jogo no qual dois gols - um para cada time - foram marcados mais rapidamente, em todos os tempos?

Na partida entre o Oakwood FC e o Lingfield, equipes que disputam a Southern Combination Football League inglesa (espécie de liga que reúne equipes do sul do país e equivale à nona divisão), o "jogo com dois gols mais rápidos do mundo", segundo internautas comentaram no YouTube, o placar já marcava 1 a 1 aos 40 segundos.

Quem marcou primeiro foi o time visitante, o Lingfield: o jogador que deu a saída tocou curtinho para um companheiro, que marcou do meio do campo. Com 5 segundos, 1 a 0.

O empate veio exatamente aos 40 segundos. Após a troca de três passes e um belo lançamento de um jogador do Oakwood, 1 a 1.

Assista aos lances e repare no cronômetro: