Na mira do Corinthians, Gilberto curte publicações do clube no Instagram

Gilberto é um dos jogadores que estão na mira do Corinthians para reforçar o elenco nesta temporada. De acordo com a publicação do Estadão, o clube já ofereceu um contrato de dois anos com salários que se encaixam dentro do que a diretoria aceita pagar.

No perfil oficial do atleta, já é possível ver que ele curtiu as recentes publicações feitas pelo Instagram oficial do Corinthians.

A chegada do jogador, porém, não é bem vista pela torcida alvinegra. Os corintianos não perdoam Gilberto pelo fato dele ter recusado o clube em 2011, quando estava no Santa Cruz, negociou com o time paulista e estava muito próximo de ser contratado, quando optou defender o Internacional.

Veja as publicações: