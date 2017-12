Na MLS, goleiro sofre frango vergonhoso nos minutos finais

A vitória de 2 a 1 do Sporting Kansas City, pela terceira rodada da Major League Soccer, no último sábado, foi confirmada de uma maneira embaraçosa para o goleiro do San Jose Earhquakes.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Soony Saad recebeu na meia esquerda, cortou para o meio e bateu colocado, mas a bola perdeu força ao desviar no zagueiro. Demonstrando pressa pra conectar um novo ataque, o goleiro David Bingham tentou encaixar a bola, mas cometeu um erro clássico e a deixou escapar por entre as pernas, marcando um gol contra vergonhoso.

Apesar da derrota, o San Jose segue uma posição e um ponto à frente do Kansas City, ocupando a quarta colocação com seis pontos.

O frangasso de Bingham pode ser visto a partir dos 2min44seg do vídeo abaixo.