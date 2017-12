Na Noruega, partida de futebol acontece no meio de paredões de neve

Cena curiosa na partida entre o Tromsladen e o Asane, pela segunda liga do futebol norueguês, na cidade de Tromso, na Noruega. Depois de uma tempestade de neve, os jogadores se viram obrigados a disputar a partida com o gelo formando paredões nas laterais do campo - só o gramado foi limpo para que o jogo ocorresse.

O trabalho demorou três dias, e as paredes de neve tiveram que ser "esculpidas" com pás e outros equipamentos para revelar o campo, debaixo de tanto gelo.

Sem outra opção, com as arquibancadas para 3.000 torcedores totalmente cobertas de neve, restou aos poucos simpatizantes das equipes que foram acompanhar o jogo assistir de cima dos montes de neve.

O Tromsladen, time da casa, acabou ganhando por 2 a 0. E ainda bem que não aconteceu nenuma avalanche no meio da partida.