Na seleção, Mina e Armero mandam recado para torcida do Palmeiras e Bahia

E a reunião dos dois colombianos preferidos dos palmeirenses finalmente aconteceu. Yerry Mina e Pablo Armero se encontraram na concentração da seleção "cafetera" e gravaram um vídeo para os torcedores brasileiro, tanto do Palmeiras, como do Bahia, atual clube do lateral.

Após saudarem as duas torcidas, com direito a "tamo junto, irmão" e "beleza", os dois ainda esboçaram uma dança desajeitada enquanto davam risada.

OS DANÇARINOS - Armero e Mina, o passado e presente! Essa seleção tem muito Palmeiras na veia.#PDE_SEP pic.twitter.com/dK9tiIwgzA — PDE - Palmeiras (@PDE_PALMEIRAS) 21 de março de 2017

Pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Colômbia recebe a Bolívia, nesta quinta-feira, em Barranquilla e, na próxima terça-feira, vai a Quito jogar contra o Equador. Os colombianos estão na sexta posição, com 18 pontos, um atrás da Argentina, quinta colocada, e a dois do Chile e do Equador, os dois últimos na zona de classificação ao Mundial, na Rússia.