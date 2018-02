Nacional expulsa torcedor que imitou avião para debochar da Chape

Os torcedores do Nacional, do Uruguai, foram flagrados imitando um avião na Arena Condá, zombando da tragédia aérea sofrida pelo clube brasileiro em novembro de 2016. Depois do ocorrido, os dois clubes se manifestaram nesta sexta-feira.

O Nacional identificou e expulsou um dos torcedores, comunicando as autoridades para impedir que o fã tenha acesso aos jogos do clube. De acordo com o comunicado oficial, a expulsão é baseada no artigo 51 do estatuto. "A conduta insensível do associado, titular do número de sócio 108.733, na partida disputada contra a Chapecoense pela Libertadores, foi sem qualquer senso de dignidade humana e ofensivo à conduta ética tradicional da instituição", escreveu.

A Chapecoense, por sua vez, pediu a exclusão do Nacional da Libertadores. "A Associação Chapecoense de Futebol pede, no mérito, que o Club Nacional de Football seja excluído da Conmebol Libertadores, com base nos artigos 8 e 14, do regulamento (geral de competições da Conmebol)", explicou a diretoria.

A provocação não foi a primeira feita contra o time catarinense. Clique aqui e relembre outros deboches.

Veja o vídeo da torcida do Nacional: