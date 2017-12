Nada de Neymar ou Messi; conheça os concorrentes do Puskás de gol mais perdido

Enquanto Neymar, Messi e Marlone concorrem ao Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada, o #FERA decidiu homenagear outros cinco nomes do futebol mundial, que merecem ser lembrados por suas proezas. Nossos heróis levaram suas torcidas ao delírio, mas de uma maneira nada positiva.

Confira os concorrentes do Prêmio Puskás de gol mais perdido do ano:

1 - Djuricic - O jogador do Lokomotiva conseguiu um feito incrível e desponta como forte candidato. Menos mal que seu clube bateu o Turbina por 2 a 1, pela quarta divisão da Sérvia.

Um vídeo publicado por Esporte Fera (@esportefera) em Nov 23, 2016 às 3:13 PST

2 - Barak - Em Israel, Barak, do Maccabi Tel Aviv, se garantiu como concorrente depois de isolar uma bola aos 43 do segundo tempo, contra o Ramat Hasharon, pela copa nacional.

3 - Robinho - O Brasil também está representado. Pelo Campeonato Brasileiro, o atacante do Atlético-MG perdeu gol incrível após falha do goleiro do Vitória. O lance acabou não fazendo falta, já que seu time venceu por 2 a 1.

4 - Nilson - O brasileiro é outro que aparece com força. No duelo de ida da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, o atacante do Santos protagonizou um lance bizarro. Por fim, o confronto acabou vencido pelos santistas por 1 a 0.

5 - Dzeko - Por último, mas não menos importante, o astro da Bósnia mostrou como não finalizar uma bola, no jogo entre Roma e Palermo. Ainda bem que a Roma, seu clube, venceu por 5 a 0.