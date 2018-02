Nadal, recordista em Paris, será protagonista de mosaico no Santiago Bernabéu

Para a decisiva e aguardada partida desta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, a torcida do Real Madrid vai fazer um mosaico que também servirá como provocação aos torcedores do rival PSG. De acordo com o jornal espanhol Marca, o tenista Rafael Nadal será o protagonista da homenagem.

Aí você se pergunta: ok, mas o que isso tem a ver com o Paris Saint Germain? Nadal, torcedor fervoroso do Real, é recordista do popular Torneio de Roland Garros, realizado justamente em Paris - ou seja, uma provocação aos, aproximadamente, 4 mil parisienses que estarão presentes no estádio.

A frase incentivadora que acompanhará o mosaíco será: "Vamos Real". O duelo de volta entre PSG e Real Madrid vai ocorrer no dia 6 de março, em Paris.