Namorada de Guerrero dá show em 'altinha' e faz sucesso nas redes; veja

Um dia após a vitória do Flamengo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, o atacante Guerrero jogou uma 'altinha' com a namorada, que mostrou intimidade com a bola nos pés.

“Dando uma aulinha pra ele #altinha”, brincou Thaísa Leal ao postar o vídeo em seu Instagram.

O vídeo já teve mais de 200 mil visualizações e Thaíza recebeu vários elogios de seus seguidores e torcedores do Flamengo e até de outras equipes.

Guerrero está fora do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro no dia 7 de setembro. O jogo de volta será no dia dia 27 de setembro, no Mineirão.