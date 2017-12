Namorada nova? Gabigol posta foto beijando irmã de Neymar

Gabriel Barbosa, o Gabigol, não vive grande fase dentro dos campos. Desde que chegou à Inter de Milão, no meio do último ano, ele pouco teve oportunidades e balançou as redes apenas uma vez em todo o Campeonato Italiano. Apesar disso, sua fase fora das quatro linhas parece estar boa. Nesta quinta-feira, o atacante postou uma foto em seu Instagram em que aparece dando um beijo em Rafaella Beckran, irmã de Neymar.

A atitude foi repetida pela moça, que assim como o jogador, colocou como legenda apenas um coração. Rapidamente, a imagem começou a correr as redes sociais e até apelidos já foram criados ao novo casal: "Rafagol" ou "Gabiella".

❤️ Uma publicação compartilhada por Rafa (@rafaella) em Mai 4, 2017 às 5:18 PDT

Assim como Neymar, Gabriel foi revelado nas categoria de base do Santos, mas eles não chegaram a jogar juntos no clube, apenas na seleção brasileira. Rafaella, é bom lembrar, já havia se relacionado com outros jogadores de futebol como Lucas Crispim, também revelado pelo Santos, e Lucas Lima, meia que está atualmente no Peixe.