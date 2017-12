Namoro com Bruna seria razão da tranquilidade e boa fase de Neymar

Até a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto de 2016, Neymar era um craque, mas um "garoto-problema" na seleção. O camisa 10 se envolvia com frequência em discussões com adversários, com árbitros, recebia muitos cartões amarelos e sempre revidava quando tomava uma entrada mais dura.

No entanto, um fato depois da disputa por pênaltis contra a Alemanha, no Maracanã, mudou completamente seu comportamento: a volta do seu namoro com Bruna Marquezine.

Segundo matéria do UOL Esporte desta quinta-feira, a atriz foi a principal responsável por acalmar os ânimos do jogador. Ele deixou de ir tanto a festas, ficou mais caseiro e mais focado em sua carreira.

O resultado pode ser visto nesta temporada. Ainda que não seja sua melhor temporada em número de gols, Neymar agora é protagonista no Barcelona, dividindo a responsabilidade com Lionel Messi. O maior foi sua atuação na virada do clube catalão sobre o Paris Saint-Germain, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quando, após os 40 do segundo tempo, marcou dois gols e deu uma assistência.

Na seleção, ele acumula seis gols e seis assistências desde a chegada de Tite. E o mais importante, principalmente pela filosofia do treinador, é o foco no jogo, sem tentar devolver as pancadas.