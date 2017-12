Não é piada: Cuca se machuca e precisa de atendimento no Palmeiras

Ao ler o nosso título, muita gente deve ter achado que a gente se enganou. Porém, não é o caso e o técnico Cuca realmente se machucou durante o treino do Palmeiras nesta terça-feira. O treinador sentiu uma lesão na panturrilha e, além de gelo, precisou de uma sessão de fisioterapia.

Apesar de "apenas" comandar o treino e não participar da atividade, Cuca é sempre muito ativo e muitas vezes acaba se excedendo na atividade. Pois foi exatamente isso o que aconteceu no trabalho tático na manhã desta terça. O médico Gilberto Cunha foi quem primeiramente atendeu o comandante e colocou gelo na "batata da perna" do treinador.

Repórteres que acompanham o dia a dia do clube dizem que a lesão pode ter sido causada por causa do excesso de esforço feito por Cuca na atividade de segunda-feira, quando ele participou ativamente de um exercício com objetivo de aprimorar os cruzamentos na área adversária.

Agora, Cuca tem quatro dias para se recuperar da lesão e estar apto a defender o Palmeiras ficando no banco de reservas no jogo contra o Atlético-MG, no próximo sábado.