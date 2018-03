Não perca! Álbum da Copa chega às bancas no próximo domingo

O tão esperado álbum de figurinhas da Copa do Mundo chega às bancas no próximo domingo, 18. Mas tem uma forma de você ganhar o álbum, sabia? O Estadão fez uma parceria com a editora Panini e quem for às bancas comprar o jornal recebe gratuitamente o álbum da Copa e 11 figurinhas para começar a coleção.

Tem figurinhas de craques como Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi entre as quase 700 unidades. Cada seleção terá figurinhas de 18 jogadores, além da equipe posada e escudo da confederação. A estimativa da editora é de que 10 milhões de figurinhas circulem pelo País.

Para 'esquentar' o lançamento do álbum da Copa do Mundo, a Panini criou uma plataforma online para que o torcedor possa se sentir na pele da equipe responsável por definir os 18 jogadores brasileiros que estarão na publicação. No site www.escalometro.com.br o torcedor fará o papel do técnico Tite e concorrerá a prêmios.

“Com este espaço de tempo, corremos o risco de incluir jogadores que não farão parte da escalação oficial. Nossa lista é definida com cerca de seis meses de antecedência. Pensando nisso, desenvolvemos o Escalômetro para os colecionadores se divertirem testando seu palpite e ainda concorrerem a prêmios” diz José Martins, presidente da Panini no Brasil.

Fique atento!

Lançamento: 18 de março

Como conseguir o álbum gratuitamente? Compre o jornal Estadão no dia 18 de março

Capa: dura e simples

Seleções: 32

Figurinhas: Cada time terá 18

A Copa do Mundo começa em 14 de junho de 2018. Relembre os grupos:

Grupo A: Rússia, Uruguai, Egito e Arábia Saudita

Grupo B: Portugal, Espanha, Irã e Marrocos

Grupo C: França, Peru, Dinamarca e Austrália

Grupo D: Argentina, Croácia, Islândia e Nigéria

Grupo E: Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia

Grupo F: Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul

Grupo G: Bélgica, Inglaterra, Tunísia e Panamá

Grupo H: Polônia, Colômbia, Senegal e Japão