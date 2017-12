Não perdoa nem a mãe! Gabriel Jesus publica vídeo dando rolinhos em D. Vera

Principal revelação do futebol brasileiro no exterior em 2017, Gabriel Jesus mostrou que realmente não perdoa ninguém, nem mesmo sua mãe, a famosa Dona Vera.

Em um vídeo compartilhado em sua conta oficial no Instagram, o atacante aparece aplicando uma sequência de rolinhos na senhora. Ela até consegue impedir um, mas logo em seguida toma outros do filho.

"Vem seca, não, Dona Vera", colocou Jesus na legenda.

Vem seca não dona @veraluciadiniz7 Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em 20 de Dez, 2017 às 3:20 PST

Em relato publicado no The Players' Tribune, nesta segunda-feira, 18, Gabriel Jesus colocou que D. Vera é uma das principais responsáveis por ele ser jogador de futebol. "Eu devo tudo para minha mãe principalmente nessa fase da minha vida. Porque muitos garotos no Brasil, quando são de origem mais humilde, têm de começar a trabalhar quando fazem 14 anos de idade para ajudar a família. Eles não podem jogar futebol, ir para a escola e trabalhar ao mesmo tempo. Então, o sonho deles morre nesse momento", contou.

"Mas minha mãe... cara, ela acreditou em mim. Seja qual for a razão, ela acreditou. Ela falou para eu continuar, não importando o que eu tivesse que fazer", completou.